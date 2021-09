Este sábado 18 de septiembre de 2021, Lady Guillén no se guardó nada y enfrentó a sus compañeras de “Reinas del Show” por considerarla una de las más débiles de la competencia.

“Gisela, yo sigo sorprendida porque creo que todas tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos inteligencia, y somos mujeres que podemos demostrar que sí podemos”, comentó Lady Guillén.

“El hecho de haber tenido 12 años fuera de la pista no quiere decir que no esté a la altura y alcanzar el nivel de todas las competidoras”, añadió.

Lady Guillén aseguró que se esforzará para adaptarse otra vez al baile: “Es cierto, estoy en desventaja, sí, pero voy a poner y pongo de mi parte sacándome la mugre 8, 9 horas ensayando, para retomar nuevamente el baile, que todo mi cuerpo retome la actividad que había dejado hace 12 años”.

Pero eso no fue todo, ya que Lady Guillén cuestionó que sus compañeras no le hablen de frente: “Y sí me sorprende mucho, Gisela, y me molesta a la vez, que no me lo hayan dicho en mi cara. Porque yo soy mujer de frente, frontal y todos me conocen y tampoco tengo pelos en la lengua, me gusta la sinceridad, y si alguien quiere algo conmigo o piensa que bailo mal, dímelo: Lady, bailas mal, hazlo mejor, pero no me gusta que hablen a mis espaldas, me gusta que me digan las cosas en mi ‘pepa’, en mi cara”.

“Se nos hacen preguntas y nosotras tenemos que ser lo más honestas posible. No vamos a hacer sentir mal a nadie con nuestros comentarios [...] lo que nosotras podemos expresar cuando se haga el interrogatorio, son cosas personales”, se defendió Diana Sánchez.

Por su parte, Gabriella Herrera aseguró que no quiso atacar a Lady Guillén: “No es por atacar a alguien, sino que nos preguntan y tenemos que ser lo más honestas posible”.

Fuente: América Televisión

