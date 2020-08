Mauro Chávez, jefe de prensa del cantante Juancho Peña se pronunció sobre el artista, quien ha sido identificado como el presunto promotor de Thomas Restobar, discoteca donde el último sábado fallecieron 13 personas.

Y es que un grupo de madres de las víctimas acusó al cantante de organizar fiestas clandestinas en la discoteca Thomas RestoBar y de vender las entradas en 30 soles.

En entrevista con Lady Guillén, Mauro Chávez, aseguró que la última vez que conversó con el artista fue el último martes y dijo desconocer sobre su último concierto clandestino en Los Olivos.

“No he tenido ningún tipo de contacto, ni nada. Un jefe de prensa trabaja (con el artista) pero no está con él todo el día ni tampoco hace los eventos (...) El martes, me dijo que lo habían contratado por un evento. Y le dije que había que hacer un polos para publicidad. Como cualquier artista, que lo llaman para un trabajo...”; contó.

Además, mostró su molestia al saber que las madres de las víctimas culpan a ‘Juancho’ por la tragedia.

“Están buscando responsables. Una persona que ha cometido el error de ir a trabajar no va a asumir unas muertes”, sostuvo, lo que provocó la furia de la conductora de ‘Tengo Algo que decirte'.

“Lo que ha hecho Juancho, tiene responsabilidad porque no debió ir a cantar a un sitio donde hay aglomeración de personas (...) Este tipo de acciones no se pueden hacer en Estado de Emergencia y lamentar la vida de tantas personas”, dijo Lady Guillén.

