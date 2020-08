La señora Gregoria Velásquez aún no puede creer que su hija Mayurith Salcedo Velásquez (26) haya fallecido en la ‘discoteca del terror’ de Los Olivos. La joven madre deja en la orfandad a dos hijos en la orfandad.

En declaraciones a Latina, Doña Gregoria reveló que uno de sus nietos le rogó a su mamá Mayurith que no vaya con su amiga a la fiesta.

“‘Yo le dije a mi mamita Mayurith que no salga, ella no me ha hecho caso, le di una beso y se fue. No me hizo caso, mamita', me dice”, contó Gregoria Velásquez.

Contó, además, lo difícil que fue decirle a su nieto que su mamá murió al interior de la discoteca Thomas Restobar.

“Le digo, ‘hijo, tu mamita está en el cielo y de arriba te va a cuidar’. ‘No, mi mamá no puede morirse, yo le dije que no vaya a la fiesta, yo le dije que no vaya con su amiga, le rogué que no se vaya', me respondió mi nieto”.

