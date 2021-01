Durante cuatro años y cuatro meses, Lady Guillén estuvo al frente de un programa que -con el tiempo- se fue transformado en un espacio de denuncia social. Pero como todo en la vida, el ciclo de “Tengo algo que decirte” se terminó hace poco.

“Siempre he sentido impotencia de no poder ayudar más. A veces, uno quiere dar más, y ese es el único sinsabor que me deja el programa, por lo demás estoy agradecida con el canal”, remarca la también abogada.

¿Dejaste algunos proyectos en espera por enfocarte en la conducción?

“La casa de la mujer”, que buscaba dar ayuda directa a las mujeres, para que tengan un espacio las 24 horas del día. La idea era que fuese como una casa ambulatoria que pueda llegar y dar la ayuda correspondiente a las mujeres y a los familiares, pues siempre se necesita cuando uno pasa por situaciones de violencia.

¿Tal vez fue por falta de tiempo?

Ese proyecto lo tuve estancado por situaciones laborales y también por situaciones personales. Voy a retomar eso, también voy a asociarme con un estudio jurídico muy bueno de la capital para ayudar a las mujeres.

Vas a estar alejada de las pantallas, pero no del trabajo que te motiva: la defensa y la ayuda a la mujer.

Creo que una de las cosas que no voy a olvidar jamás es que tengo un compromiso, no solo conmigo misma, sino con la gente que ha pasado por lo que yo he vivido y he sufrido. Mucha gente me ha ayudado y si estoy en posibilidades de continuar esa labor, voy a estar en esa lucha constante para que se respeten los derechos de la mujer.

Con la distancia de tu terrible experiencia con Ronny García, ¿sientes que como sociedad hemos avanzado un poquito en combatir la violencia contra la mujer?

Erradicar la violencia va a ser algo imposible, pero creo sí hemos mejorado en el tema de denunciar, de hablar. Creo que la mujer ahora denuncia y ya no se queda callada, va a reclamar a una comisaría, toca la puerta de los canales -hasta con el ojo hinchado- e insiste que le hagan justicia.

El lado de la visibilización del problema...

Ya no es como antes que te quedabas callada porque sabías que las autoridades no te iban a ayudar, o porque no tenían el medio de comunicación como respaldo, creo que por ese lado hemos avanzado y es importante.

¿Y en cuanto a la prevención no podemos hacer mucho?

Lo que pasa que el tema de la prevención siempre ha estado descuidado, tampoco te voy a ser hipócrita, y es una labor de la institución correspondiente, en este caso el Ministerio de la Mujer.

Y esto te hace pensar en la posibilidad de actuar activamente en la política.

Yo no tengo ninguna intención, los partidos políticos están muy contaminados, no se ha erradicado la corrupción. Para pensar en entrar en política tendría que haber nueva cultura: honesta, sincera y en la que se trabaje de corazón.

¿Qué piensas de los personajes mediáticos que están tentando suerte en la política este año?

Los partidos políticos han buscado siempre personas mediáticas. Te voy a confesar algo: también me pidieron que participe y lo rechacé, no acepté porque a mí no me parece que un partido quiera aprovecharse del tema publicitario o para ir a la televisión y tener un poco más de alcance al pueblo. Creo que de eso no se trata la política.

“En nuestro caso, la pandemia nos ha unido mucho más, nos ha rescatado la comunicación y eso ha hecho que nos conozcamos mucho más, aunque también han habido momentos de estrés”, afirma Lady sobre su relación con Christiam Uribe.

ENTREVISTA A CONDUCTORA PERUANA LADY GUILLEN.

DATOS EXTRAS

Lady Guillén tiene 34 años de edad, quien también se desempeña como abogada.

Saltó a la fama, tras sufrir una brutal agresión de parte de su expareja, el cantante Rony García.

“Yo estoy decepcionada de la política porque no entiendo de qué manera manejan la vida, el dolor y la necesidad del pueblo”, dice tajante.

“Cuatro años me he dedicado íntegramente solo al programa porque hemos tenido mucha concentración en cada cosa que hemos podido hacer”.

“Una de las cosas que no voy a olvidar jamás es que tengo un compromiso -no solo conmigo misma-, sino con la gente que ha pasado por lo que viví”.