No cabe duda que el 2022 fue un año marcado por las bodas de los famosos en cuanto a farándula peruana se trata y no solo por la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, también la Brunella Horna y Tilsa Lozano, lo que hizo que Lady Guillén postergue más su matrimonio.

La conductora de ‘Dilo Fuerte’, decidió confesar que antes de conocer a su prometido, ella estaba en un proceso de inseminación artificial para ser madre soltera: “yo no confiaba en ningún hombre, dije, no quiero nada con un hombre, no quiero tener hijos y si lo hago, lo hago por inseminación, es más cuando lo conocí a él, estaba en un tratamiento por inseminación”.

El amor volvió a Lady, quien tuvo una hija de forma natural a un año de estar con su actual pareja y hoy, tras 5 años de relación, están decididos a casarse, pero algo se lo impide: “Tú sabes que este año no quise casarme, había una tras otra, todas bodas seguidas, dije mejor no, vamos para el otro año y por temas personales lo retrasamos”.

