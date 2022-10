Contra todo pronóstico, la polémica pareja de artistas de la calle se volvió a juntar, sin dar más explicaciones, Karelys Molina decidió aparecer en la pista de baile, para apoyar a quien le fue infiel semanas atrás, causando indignación en muchos de sus seguidores.

“Gracias, amiga, lástima que todos me criticaran y no verán que quise demostrar mi talento”, fue así como ‘Robotina’ explicó el verdadero motivo por el que estuvo en el programa de ‘Gisela Valcárcel’, pese a que a Magaly Medina le dijo que no aceptaría la propuesta.

La ola de críticas en contra de Karelys Molina, más conocida como ‘Robotina’, no tardó en llegar, pero ella se mostró serena y replicó: “Los quiero sin importar que no estén todos de acuerdo conmigo”.

'Robotina' explica por qué apareció en 'El gran show' ante las críticas | Imagen compuesta 'Ojo'

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO