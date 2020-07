La conductora de “Tengo algo que decirte”, Lady Guillén, no pudo aguantarse las lágrimas cuando presentó un caso de violencia hacia la mujer. Y es que la presentadora no pudo evitar sentirse identificada con el caso y se llenó de impotencia al escuchar la constante negación por parte de la víctima al no reconocer que su esposo la agredía físicamente.

Celinda, la sobrina política de Pilar, acusó a su propio tío de agredir constantemente a Pilar. Incluso también lo acusó de ser un alcohólico, pero la víctima se mostró reacia y no quería reconocer la realidad que vive al lado de su agresor.

El señor identificado como Rubén Corzo es albañil y estaría sumergido en el mundo del alcohol. “Es un alcohólico y un agresivo”, señala. También menciona que aunque lo han botado de su casa, se rehúsa a abandonar el hogar y la historia termina repitiéndose.

Tras varios minutos trascurridos, Pilar reconoció que es víctima de agresión y violencia doméstica por parte de Rubén. Asimismo, aceptó la ayuda legal y psicológica que le brinda el canal.

Recordemos que hace algunos años, la entonces bailarina Lady Guillén, denunció ser víctima de feminicidio por parte de su pareja Rony García.

