“Todos los años me dice que este año (me da el anillo). Pero sí todas las mujeres, me incluyo, soñamos con un anillo y una boda, entonces de hecho tiene que partir de él”, comentó Carol Reali “Cachaza” a inicios de este año.

Rafael Cardozo volvió a referirse al tema de la futura boda y solo dejó más dudas que certezas.

En declaraciones al programa “En Boca de Todos”, el brasileño dio varias excusas para no pasar a las filas de los casados.

“Estaba programando todo por interno, pero todo se cerró todo, la cuarentena, el aeropuerto... Cómo me voy a casar sin que mis papás estén Perú”, dijo.

Y mientras Yaco Eskenazi y Natalie Vertíz le hacía ‘roche’ por sus excusas, Cardozo aseguró que en el 2021 sí se casa.

“El próximo año sí me caso”, agregó Cardozo.

“Él nunca cumple sus promesas”, exclamó Natali Vertíz, entre risas.

VIDEO RECOMENDADO

Jimmy Santi cuenta que superó la COVID-19 pero aún no se recupera totalmente

Jimmy Santi cuenta que superó la COVID-19 pero aún no se recupera totalmente 13/07/2020