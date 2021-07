Larissa Riquelme sobre el Perú vs. Paraguay: “Lapadula me da miedo, es alto y peligroso”

Todos la conocimos como “La Novia del Mundial” en el 2010. Después, ella se metió a los peruanos al “bobo”. Hoy Larissa Riquelme es modelo, conductora de televisión y en medio de una agenda cargada se comunicó con El Bocón para hablar del Perú vs Paraguay de esta tarde.

¿Larissa entre el Perú y tú hay un cariño recíproco?

La verdad que siento un gran cariño y un gran amor a toda la gente de Perú que me abrió las puertas desde el primer día que llegué, y hasta hoy me siguen recordando de la mejor manera. Aquí en mi país hace mucho frío y entre todas las reliquias encontré una gorra que me regaló hace 10 años un fan peruano el primer día que llegué a Lima. Había subido a mis redes sociales que tengo un gran cariño a Perú y que esperaba que no nos enfrentemos. Lo dije en el programa que soy conductora, que se llama “La Previa”. Había dicho que si llegábamos a perder contra Uruguay las opciones eran esas. Y cuando perdimos dije “no va a ser, otra vez nos enfrentamos con Perú”.

¿Tienes un pronóstico para el partido?

Me encantaría que mi selección salga victoriosa, que ganemos un 2-1, pero yo creo que va a ser un encuentro muy difícil.

¿Que no esté Paolo Guerrero beneficia a Paraguay?

No, no lo veo así. Tienen otro jugador que es Lapadula. Para mí los 11 tienen un rol muy importante dentro del partido, para mi desde el arquero hasta el último son importantes. Pero este jugador Lapadula es muy bueno, vamos a ver mañana (hoy) qué tan bueno es.

¿Lo viste jugar?

Lo vi jugar solo en un partido.

¿Qué te pareció?

La verdad que es muy bueno, aparte juega como delantero y por eso tiene demasiadas posibilidades de llegar al arco y eso me da un poco de miedo. Aparte que tiene buena estatura, es bastante alto y peligroso.

¿Físicamente Lapadula te parece atractivo?

La verdad que no me fijo mucho en lo físico de los futbolistas, si son lindos o feos. Yo creo que más que nada amo el deporte a lo que ellos se dedican. Para mí no existe hombre y mujer feo o fea.

¿Si algún futbolista peruano te invita a salir, aceptarías?

No, ninguno porque yo estoy en pareja y obviamente para aceptar una invitación uno debería conocerse. En mi caso estoy con una persona hace doce años y estoy súper bien.

¿Cómo haces para mantenerte bien?

Dejé los refrescos y después hago caminata con mi mamá y me hago muchos masajes, tengo un masajista peruano que vino aquí a Paraguay hace muchos años.

¿Tienes alguna selección favorita en la Copa?

La verdad que no tengo ningún favorito, pero mi deseo es que Paraguay pueda llegar a ganar la Copa América.

¿Ya para cerrar, hay algún jugador paraguayo del que debemos cuidarnos?

Para mí, Perú se debe cuidar de los once leones que vienen con muchas ganas de ganar este partido.

La modelo y conductora de televisión contó que todavía no le ha dado el coronavirus y se cuida mucho por sus padres. Eso sí, a su hermano y hermana ya les dio el virus pero no les afectó. Además, recomendó a todos los peruanos seguir los cuidados respectivos.

