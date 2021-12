Este lunes durante el programa ‘En boca de todos’, Samahara Lobatón respondió a los comentarios de su madre, Melissa Klug, acerca de la relación de su hija con el barbero Youna, con quien recientemente retomó su relación. Samahara choteó en vivo a su mamá, revelando que no pasarán la navidad juntas.

Samahara se fue a la fiesta de Jefferson Farfán - Choteo 1

Aún siendo menor de edad, Samahara Lobatón se hizo amiga de Ivanna Yturbe y según Melissa Klug, ahí comenzó a cambiar. Jefferson Farfán y ‘la blanca de Chucuito’, culminaban su relación y Samahara discutía con su mamá.

En aquella oportunidad, Samahara estuvo en una fiesta de Jefferson y Melissa Klug criticó que él no haya invitado a sus demás hijas, sin embargo, la engreída de Abel Lobatón, desmintió a su madre en Instagram, donde dijo: “fui yo la que me comuniqué con él para ir a esa fiesta. Es totalmente falso, a mí nadie me utilizó ni obligó a nada”.

Samahara celebra su cumpleaños con Abel Lobatón - Choteo 2

La joven influencer cumplió sus 18 años y según el programa ‘Magaly Tv La Firme’, por estar defendiendo al padre de sus hermanos, Jefferson Farfán, ambas tuvieron problemas y choteó a su mamá, quitándole la posibilidad de celebrar sus 18 años de vida juntas. Samahara prefirió pasar su cumpleaños con su padre, el exfutbolista, Abel Lobatón.

Samahara pasará Navidad con su novio - Choteo 3

Samahara reveló en vivo, durante el programa ‘En boca de todos’, que ya no considera a Melissa Klug, su familia principal y por ello la choteó y no pasará la navidad con ella: “fue una decisión nuestra como familia, pasar la navidad los tres solos. Ellos ya dejaron de ser nuestra familia principal, ahora son la familia secundaria”.

