Jazmín Pinedo fue presentada como la nueva conductora de “Esto es guerra” y poco después fue demandada por Latina por un supuesto incumplimiento de contrato.

Entre lágrimas, la ‘chinita’ reveló que no esperaba esta reacción del canal, por lo que se siente triste. Pese a todo, Jazmín Pinedo asegura que está agradecida por todos los años que estuvo en Latina.

“Es una mezcla entre sorpresa y tristeza, pero ese sentimiento no tapa mi agradecimiento”, dijo Jazmín Pinedo en “Domingo al día”.

“La gente no lo ve así pero sí soy super sensible. Cuando te digo que me da tristeza, no es broma, de verdad me da tristeza”, agregó la ‘chinita’.

La nueva y flamante conductora de “Esto es guerra” se mostró positiva a que todo se solucione rápidamente: “Todo pasa (y cuando uno tiene la verdad de su lado) pasa más rápido”.

Jazmín-ojo

