Este 14 de mayo se celebra el día de la madre en gran parte de Latinoamérica y millones de familias se encargan de engreír a sus mamás demostrándoles amor y gratitud; sin embargo, no en todos los hogares es así y la farándula peruana no se salva de ello.

Angie Jibaja

Actualmente la exmodelo y actriz se encuentra reconciliada con su mamá luego de pedirle perdón por todo lo que le hizo pasar años atrás, pero algunos nuevos seguidores no entendían por qué pedía perdón que pedía Angie Jibaja y hoy te lo contamos.

Meses antes de iniciar la pandemia, Angie acusó a su madre de haberle robado el dinero que la ‘chica de los tatuajes’ ganó por sus trabajos en Chile, afirmando que la exmodelo no estaba estable para administrar su dinero y en aquella oportunidad la Jibaja le mandó un fuerte ultimátum a su madre: “Te doy una última oportunidad, no quiero tener problemas. Tú moriste para mí. Te odio más que a nadie en este mundo”, además de acusarla de mantenida.

Marisol

El pleito entre la cantante de cumbia conocida como la ‘Faraona’ y su hijo es más reciente y aún no se aclaró bien el motivo de la riña, pero según contó la cantante, se debería a un desacuerdo entre ella y su engreído, el mismo que los llevaría a estar distanciados.

La cumbiambera se reveló en el programa ‘Mande quien mande’, donde demostró su posición frente a las decisiones que habría tomado su hijo: “No estoy en un buen momento familiar, no estoy bien como mamá con él (su hijo). Nosotros tenemos sueños para nuestros hijos, ellos toman sus decisiones en el camino y a veces, sin querer, te rompen el corazón. Lo que me queda es desearle lo mejor (…). Yo soy una persona muy radical. Si a mí me fallas, para mí se acabó”.

