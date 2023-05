La cantante Marisol , líder de la agrupación ‘Marisol y La Magia Del Norte’, protagonizó un conmovedor momento este lunes 1 de mayo de 2023, en la reciente edición de ‘Mande Quién Mande’, programa que conduce María Pía Copello.

La artista, cuyo verdadero nombre es Luisa Marisol Ramírez Vásquez, habló del drama familiar que vive con su hijo mayor, con quien no tiene buena relación y, actualmente, se encuentran distanciados. Según indicó, su primogénito tomó una decisión que le causó gran dolor.

“En la música estoy en un momento súper bueno pero no estoy en un buen momento como mamá con él. Nosotros tenemos sueños para nuestros hijos pero a veces los hijos toman sus decisiones y sin querer te rompen el corazón. Lo que me queda es desearle lo mejor a mi hijo y bueno... me queda el menor” , dijo con lágrimas en los ojos.

La popular ‘Faraona’ recordó que ella se convirtió en madre cuando aún era menor de edad, “pero no por un descuido, sino porque sentía que podía tener un hijo y asumir esa responsabilidad”.

Por qué Marisol se peleó con su hijo mayor

Marisol no quiso revelar detalles del por qué se peleó con su hijo mayor, pero dejó entrever que sufrió una gran decepción que provocó el distanciamiento.

“Cuando tú das todo por tus hijos, cuando dejas todo por ellos, tú mismo no te permites cosas para ti y todo lo ves en función a ellos y, de pronto, de la noche a la mañana, te rompen el corazón... tus sueños y los sueños para ellos se destruyen y yo soy de las personas muy radicales, a mí me criaron de una manera muy correcta y si a mí me fallas, se acabó, haces tu vida y conmigo no cuentes.. . pero supongo que eso será un tiempo”, relató.

