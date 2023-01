Melissa Paredes cometió una infidencia al intentar confirmar el nacimiento de la nueva hija del ‘Gato’ Cuba, generando rumores por el largo silencio de los nuevos papás; sin embargo, a un día de su nacimiento, el futbolista y Ale Venturo compartieron las primeras fotos juntos a su pequeña.

Al ver a la pequeña, sus fans no pudieron evitar emocionarse, dejándoles unos emotivos comentarios al ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo: “Ay, no, me muero de amor”, “Felicidades Gato”, “Felicitaciones, amigo y Ale”, “¡Qué lindo! Muchas felicidades”, “Siempre querías una familia verdadera y el señor te la ha vuelto a dar”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de la pareja.

Quien no pasó desapercibida, fue la mamá del ‘Gato’ Cuba: “Siempre agradecidos con Dios por nuestros regalos del cielo, te amamos Aissa”, quien recibió un mal comentario de una detractora, siendo defendida por las seguidoras de la pareja.

Primeras fotos de la bebé del Gato Cuba 2 | Imagen captura de 'Instagram'

Primeras fotos de la bebé del Gato Cuba | Imagen captura de 'Instagram'

Primeras fotos de la bebé del Gato Cuba 3 | Imagen captura de 'Instagram'

TE PUEDE INTERESAR