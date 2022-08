Prácticamente quedó confirmado que el romance entre Sergio Peña con Tepha Loza llegó a su fin tras tres cortos meses de relación. Luego de que el futbolista de la Selección Peruana se luciera con dos misteriosas modelos, la integrante de ‘Esto Es Guerra’ dejó se seguirlo en redes sociales.

Y aunque no se conocen los motivos exactos del por qué acabaron, Tula Rodríguez contó algunos detalles inéditos de lo que había conversado con la hermana de Melissa Loza.

“La prioridad de Tepha fue Sergio Peña, pero la prioridad de Sergio Peña no fue Tepha”, comentó Ricardo Rondón en ‘En Boca de Todos’.

Tula Rodríguez, inmediatamente, decidió contar lo que alguna vez le contó la modelo. Al parecer, el jugador le habría pedido que abandone todo y se mude con él a Suecia.

“Te cuento que cuando hemos hablado, no sé si soy infidente, pero efectivamente él le pidió que ella se venga (a Suecia)… ella acá trabaja, tiene un buen puesto de trabajo, acá tiene su vida hecha. No se trata de que tire todo a la borda, porque si ella hubiera estado ya estabilizada, con un negocio (puede decir) ‘voy y pruebo’, pero no puede probar si no sabes exactamente si estarás bien. Él finalmente no iba a dejar de jugar futbol”, reveló la conductora de TV.

Minutos antes, Rafael Cardozo, amigo de Tepha, dejó entrever que el futbolista le había pedido que se mude a Suecia con él, pero que ella no aceptó.

Como se sabe, el sobrino de Paolo Guerrero juega actualmente en Malmö FF de la Primera división de Suecia.

