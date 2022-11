Muchos cibernautas han expresado su rechazo y su malestar contra Latina TV, canal que prometió emitir todos los partidos del Mundial Qatar 2022 que inició el domingo 20 de noviembre de 2022.

En lugar de transmitir el partido entre Argentina vs. Arabia Saudita que se llevó a cabo en horas de la mañana, el canal de San Felipe prefirió pasar pasar su habitual noticiero, lo que generó el repudio de miles de televidentes, quienes expresaron su descontento en las redes sociales.

“Latina ofreció pasar todo el mundial. Ahora que se le reclama dice que va a pasar todo, pero diferido. Si eso no es publicidad engañosa. no sé que es”, “Para que promocionas el mundial si no vas a pasar todos los partidos”, “¿Cómo se les ocurre no pasar el partido de Argentina? Es importante, medio Perú está despierto”, “Y el Partido de Argentina? ¿Qué no que eran el Canal del Mundial?” , fueron algunos de los furibundos comentarios en contra de Latina TV.

Latina TV responde a críticas

Luego de recibir cientos de críticas por solo trasmitir algunos encuentros de la cita mundialista, el canal Latina TV se pronunció y confirmó que solo pasará 32 partidos EN VIVO del Mundial Qatar 2022.

“Latina transmitirá 32 de los 64 partidos EN VIVO, mientras que los 32 partidos restantes podrán verse EN DIFERIDO un día después a través de Latina Play y el app de Latina” , se lee en la publicación.