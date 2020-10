Laura Borlini decidió responder los diversos ataques que recibió por parte de la conductora Magaly Medina, quien la tildó de “mosquita” e incluso se burló bastante de su programa.

“No lo vi, pero me contaron y creo que se entendió mal lo que quise decir o expresar, porque no era sobre el ampay o cómo se hizo, porque respeto bastante el trabajo de Magaly, sino pienso que Analía podría haber tenido algo que ver que saliera a la luz. De repente me equivoco”, expresó.

Asimismo, la conductora de “En Exclusiva” no quiso entrar en disputas con la popular ‘Urraca’ y decidió no comentar más sobre ese tema.

“Mi mente siempre está en positivo. Muchos aprovecharían esto (ataques) para generar controversia. Entrar en dimes y diretes, dar que hablar y tener más pantalla, pero no es mi estilo. Prefiero dejarlo ahí”, finalizó diciendo a Trome.

