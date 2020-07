La abogada de los pobres, Laura Bozzo decidió enviar una carta notarial a Cristian Zuárez y medios de comunicación tras difusión de video privado en la que se aprecia al argentino alzándole la voz cuando ella tenía algunas copas de más. El video data del año 2015.

Mediante el documento, Laura Bozzo le prohibió a su expareja Cristian Zuárez volver a hablar del tema en cualquier medio de comunicación, caso contrario deberá pagar la suma de 500 mil pesos mexicanos.

La misma advertencia la extendió a los medios de comunicación para que no vuelvan a difundir videos de su vida privada que afecten a su persona.

“Esto va para todos los medios de comunicación que se prestaron a difundir no solo imágenes También audios editados que prueban la violencia de género que viví la cual está normada a nivel internacional por tanto se atendrán a las consecuencias lo que me han hecho no tiene perdón, lunes demanda en Miami y en nombre de todas aquellas mujeres que han sido víctimas lucharé hasta la muerte para que se haga justicia LO JURO, NI UN SOLO GOLPE”, fue el mensaje que dejó Laura Bozzo junto al documento.

VIDEOS RECOMENDADOS

Paula Manzanal reveló seguir enamorada de su esposo y espera regresar con él

Paula Manzanal reveló seguir enamorada de su esposo y espera regresar con él

TE PUEDE INTERESAR