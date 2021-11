Mientras Laura Bozzo se encontraba prófuga por el pedido de detención internacional en su contra, otro proceso legal iba llegando a su fin. En octubre pasado, la justicia mexicana resolvió la demanda presentada por los actores Gabriel Soto e Irina Baeva contra la presentadora de TV por los delitos de difamación, acoso y amenazas.

En dicha sentencia, la justicia declaró culpable a Bozzo, por lo que se presume que tendría que pagar una fuerte indemnización; sin embargo, la conductora de TV anunció que ha tomado medidas para no pagar absolutamente nada.

En declaraciones a la revista TVyNovelas este lunes 29 de noviembre, Laura Bozzo afirmó que su equipo legal presentó una apelación ante la decisión del juez, pues no considera que deba indemnizar a la pareja.

“Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto), pero igual, si a Irina le molesta mi opinión en el programa de El Gordo y La Flaca, sobre lo que yo consideraba que a mí ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas”, aseguró.

“Soy fanática de Geraldine (Bazán)... la cólera que tuve con ella fue por lo que pasó con Geraldine, y debo decirlo, soy fan de Geraldine, y muchas mujeres como yo compartieron ese sentimiento”, añadió.

Asimismo, Laura Bozzo admitió que lo único que quiere es “terminar con todos los procesos”. “Por el amor de Dios, quiero paz, ya voy a ser abuela y se supone que tengo que ser un ser normal, ¿Dónde han visto una abuela loca? Mi vida tiene que ser diferente”, aseguró.

