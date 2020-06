El conductor Carlos Galdós no dudó en utilizar su espacio en Radio Capital para opinar sobre el polémico comentario que hizo Laura Bozzo, quien aseguró haber sido ministra de Cultura mientras vivía en el Perú.

“¿Laura Bozzo ha sido ministra de Cultura del Perú? ¿En qué parte del Perú? ¿En qué parte de mi vida ha ocurrido eso que yo no me he dado cuenta? ¿En qué parte de la vida de los peruanos Laura Bozzo ha sido ministra de Cultura? ¿Es una broma?”, expresó confundido.

Asimismo, el comediante aseguró que el cargo de directora del Instituto Nacional de Cultura es muy diferente al cargo de ministra, y que si tenía que agradecerle a alguien por ese puesto, es a Vladimiro Montesinos.

“Laura Bozzo se ha equivocado. Una cosa es haber tendido un puesto y otra ser ministra de Cultura. Le cambió la palabrita, una cosa es ser directora y otra ser ministra de Cultura”, agregó.

“¿Elegida por el pueblo? Qué tal florazo. La eligió Montesinos para hacer sus psicosociales. ¿Cuándo la eligieron a ella en algo? ¿O la han elegido y yo no me he enterado? Le dieron el cargo y está bien, pero no ha sido ministra (…) Se fue de trompeta, estaba muy animada”, manifestó.

Finalmente, el exconductor de televisión precisó: “No tiene nada que ver con ser ministra de Cultura. Ocupó un cargo en el INC, y siempre ha estado cag*** por lo visto. Una cosa es haber tenido una posición, un puesto y otra es ser ministra de Cultura”.

