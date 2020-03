Tras la cancelación de la presentación de Irina Baeva en el evento ‘What a woman’ en México, Laura Bozzo indicó en sus redes que la actriz rusa “no la representa” y la “denigra como mujer”.

Irina Baeva, pareja del actor Gabriel Soto, ofreció su discurso en otro foro dedicado a las mujeres, al cual asistió Cristian Zuárez, expareja de Bozzo, por lo que fue criticado por la conocida ‘señorita Laura’ y por sus seguidores calificándolo de “traidor”.

Zuárez no se quedó callado he hizo una reveladora declaración a la prensa mexicana: "Creo que tiene mucha contención dentro de sí y la está soltando con alguien que no tiene que ver que se meta, o sea, Soto es mayor y puede hacer lo que quiera de su vida, si encuentra el amor en otra parte, como yo lo encontré en su momento, o sea, eso no tiene nada que ver como para agarrársela con una persona y desprestigiarla como ella lo está haciendo”.

Las palabras de su expareja hicieron que Bozzo use sus redes sociales para responder.

“Para mí no existe, ya es pasado, hay que fluir, hay que salir adelante, hay que disfrutar de su familia, de su pareja, hay que ser feliz. Yo le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga, que sean felices por siempre. Que se olviden de mi nombre… Y si quiere tener fama, allá él”, señaló Bozzo.

Cristian Zuárez hizo lo propio desde Instagram y manifestó que se avergonzaba de su larga relación con la peruana.

“Siento vergüenza de haber perdido 17 años de mi vida al lado de una persona mal agradecida, escuchar de su boca y leer sus publicaciones ofendiéndome, lo único que demuestra es que Laura Bozzo es una persona tóxica”, concluyó el argentino.

VIDEO RELACIONADO

‘Zorro Zupe’ toma a la broma el coronavirus y se queda aislado en Europa

‘Zorro Zupe’ toma a la broma el coronavirus y se queda aislado en Europa (VIDEOS)

TE PUEDE INTERESAR