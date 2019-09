La conductora peruana Laura Bozzo arremetió contra Yolanda Andrade por confirmar que se casó con Verónica Castro hace 20 años, lo que ocasionó que la famosa actriz mexicana anuncie su retiro de la vida pública.

En medio del escándalo que ha sorprendido a todo México, Laura Bozzo decidió dar su “opinión” en el espacio que tiene en el programa “El gordo y la flaca” de Univisión.

“No puede ser posible que por una desubicada, que es como los reptiles -ese tipo de gente que te ataca por la espalda-, como Yolanda Andrade, se vaya a retirar de la vida artística”, señaló Laura Bozzo durante el programa.

Según la conductora peruana, Yolanda Andrade solo desea atención a costa de Verónica Castro: “Es una loca que lo único que quiere es subir su rating porque es una “don nadie”, eso es lo que eres Yolanda. No existes ni vas a existir porque las maldades acá se pagan. Karma es karma, tú has actuado mordiéndole la mano a una persona que en determinado momento de tu vida, cuando estabas padeciendo por una serie de adicciones, te dio la mano, te quiso apoyar y así le pagas”.

En ese sentido, Laura Bozzo afirmó que Yolanda Andrade no ama realmente a Verónica Castro. "No vas a pasar a la historia como la que sacó a Verónica Castro de la vida artística, no. Vas a pasar a la historia como la traidora, como la que acuchilla a una persona que dice querer, que dice haber amado. El que ama no hace daño”, señaló.

A través de Instagram, Laura Bozzo también criticó duramente a Yolanda Andrade por destapar este secreto y aseguró que “tarde o temprano”, la conductora de “Mojoe” necesitará suerte en su vida.

“No estoy de acuerdo! Tú no puedes dejarte afectar por la escoria, por la basura; esa se tira al water y se jala! Tú Verónica estás por encima de eso, no dejes que una traidora te haga daño! Todos sabemos quién eres, qué pena que cierta prensa como TV Notas que sin pruebas suelte chismes, pero quien actúa con maldad como Yolanda Andrade hay que desearle suerte porque tarde o temprano la necesitará”, escribió Laura Bozzo.