La conductora de televisión y abogada, Laura Bozzo, se destapó y respondió a todas las interrogantes durante un Instagram Live con la revista TVyNovelas. Ella confesó que tiene un nuevo amor.

En medio de la pandemia que vive el mundo a causa del coronavirus o Covid-19, Laura Bozzo confesó haber conocido a un hombre que la tienen ilusionada y que la trata como “una reina”.

Sin embargo, Laura Bozzo dejó en claro que se están conociendo y que aún no son pareja. “¡Por ahora! Todo debe tener su tiempo, yo ya he cometido demasiados errores en mi vida, ¿así o más pend…? Yo aconsejando a las mujeres, y la reina de las cornudas era yo, entonces, ahora me tomo mi tiempo. Es una persona mayor, me trata como una reina… pero vamos a ver qué pasa”.

Laura Bozzo añadió que es una persona mayor, tras tener una larga relación con Christian Zuárez. “Es contemporáneo mío, ¡Ningún mocoso… niño no!”.

“Por eso, lo más importante de esta persona que acabo de conocer es que la admiro, es un cerebro, y a mí me encanta conversar con personas inteligentes. ¡Ya no quiero que me agarren de pend…!”, agregó la abogada del pueblo.

VIDEOS RECOMENDADOS

Andrea San Martín responde si le ‘duele’ que la juzguen por tener hijas de distintos padres | VIDEO

ANDREA SAN MARTÍN - DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR