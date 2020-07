Cristian Zuárez está decidido a sacar a la luz los trapitos sucios de su relación con Laura Bozzo. Tal como lo pronosticó, hoy salió un “video bomba” que muestra una de las tantas peleas que tuvo con la conductora del programa mexicano “Laura sin censura”.

El video muestra el momento exacto de una tremenda discusión entre el argentino y la abogada peruana.

- “Tu sola haces esto, Laura (...) Tú cuando hablas alcoholizada hablas estupideces”, se le escucha decir a Zuárez.

- “No, porque tú me has dicho que parezco drogadicta. Yo no soy drogadicta”, se defiende la ‘abogada de los pobres'.

Consultado por el programa mexicano ‘Suelta la sopa’, Zuárez menciona que dicho episodio fue grabado en el 2015, cuando vinieron al Perú.

“Ese día tenía que llevar a la hija de Laura al aeropuerto. En esos días, Laura estaba de reunión o reunión con gente de la farándula del Perú, y estuvieron bebiendo hasta altas horas. Era un día tras otro. Allí se dio una discusión, trató de menospreciarme, llamando a mi familia muerta de hambre, diciéndome que sin ella no era nadie”, recordó el cantante.

Comentó que él prefería no acudir a fiestas con Laura Bozzo y, cuando lo hacía, solo se quedaba 10 minutos.

“Era yo el que no quería estar en fiestas (...) Estábamos 10 minutos y me la tenía que llevar porque sabía que lo que venía era peor: una Laura descontrolada, gritándome lisuras”.