Una guerra de nunca acabar. Las diferencias entre Laura Bozzo y Christian Zuárez tras su rompimiento parecen no tener final. Y es que esta vez, el argentino declaró que la prensa peruana publicaría un “video bomba” donde se conocería la “verdadera cara” de la conductora.

“Ni Mario de la Fuente (el único esposo de la abogada) la soportó tanto, a los 12 años se separaron. Yo no hablo de las mujeres, hablo de una en particular que lamentablemente es una desagradecida, que se porta tan mal con una persona que sí estuvo con ella en los peores momentos de su vida”, comenzó diciendo para el programa ‘En Exclusiva'.

Asimismo, el gaucho asegura que debido a la polémica que generará dicho video, la popular ‘abogada de los pobres’ tendrá que rendirle cuentas al público televidente. “Ustedes se van a enterar de lo que verdaderamente fue Laura Bozzo, era un martirio (...) precisamente de Perú me han llegado unos videos que cierta prensa lo tiene y lo van a sacar esta semana... Ella va a tener que explicar muchas cosas a todo el público que piensa que yo le fui infiel”, manifestó.

“Hay un video de 20 minutos que fue en el 2015, donde yo ya estaba separándome de ella prácticamente, donde nos estábamos diciendo de todo. Yo le estaba diciendo las cosas en su cara porque me iba de su lado y ella pidiendo que por favor no lo hiciera, que yo era un muerto de hambre y que todo siempre fue ella... digamos rebajándome a más no poder, humillándome y yo soportando”, finalizó diciendo.

Christian Zuárez sobre video de Laura Bozzo - OJO

