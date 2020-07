Rebeca Escribens decidió pronunciarse sobre el choque que sufrió Tula Rodríguez, el cual felizmente no llegó a mayores. Y es que la conductora no dudó en emitir su opinión sobre el tema y aclaró que sí sabe lo que es viajar en un servicio de transporte público.

Recordemos que la presentadora de “En boca de todos” contó mediante su cuenta de Instagram cómo fue que una combi chocó con su camioneta, donde también estaba a bordo su menor hija. Sin embargo, la esposa de Javier Carmona optó por la calma y solucionar las cosas de la manera más civilizada posible.

Ante esto, la popular ‘Doña Rebe’ hizo un llamado de atención al conductor y mencionó que no hay justificación alguna para que los choferes de los buses sean tan irresponsables al manejar.

“Coincido contigo (Tula) en todo lo que acabo de escuchar (…) Hoy día tengo un carro que me ha costado hasta el momento, pero yo me he trepado a combis y he subido a micros. A mí por la carita, por la rica ¿creen que uno nace en cuna de oro? Quiero aclarar eso porque siempre los prejuicios están a la orden del día. Reclama si ves que el chófer está manejando muy rápido o bájate. Más importante es tu vida que el tiempo que puedas perder”, sentenció en su bloque de América Espectáculos.

TE PUEDE INTERESAR