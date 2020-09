En una entrevista con el programa “De primera mano” de Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera, Laura Bozzo señaló una vez más que Cristian Zuarez, su expareja está mintiendo cuando dijo que ella quiso matarlo, y por ello la demanda que ha hecho en su contra. La conductora de talk show dejó entado que el argentino será contrademandado.

“El juez no puede dictar amparo si no hay medida restrictiva de la libertad contra la persona. En mi caso no hay nada contra mí,", señaló. Consultada por Gustavo Adolfo sino hay delito que perseguir, y sino intentó matar a Zuarez, Bozzo respondió: “Pero esa denuncia se desestimó, no se aceptó judicialmente, eso lo está viendo mi abogado. Acá en México no existe difamación y calumnia no existe. Por eso ya vamos a hacer la contrademanda millonarias por usar mi nombre sin ningún tipo de pruebas”.

En otro momento, la figura de Televisa dijo que “me han querido hacer daño a nivel mediático a través de todas las cosas que se han hecho. En el 2018 yo previne todo lo que iba pasar cuando hice una denuncia que hice por chantaje, donde decía sino pagaba iba a hacer lo que ha hecho. él ha ejecutado sus amenazas”, indicó.

Finalmente, la peruana manifestó que “cada quien recibirá su merecido, me pongo en manos de Dios y mis defensores. Yo he defendido a mujeres y no voy a ser una tonta y dejar que me demuelan a golpes. Mejor que se dedique a trabajar”, acotó.