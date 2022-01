La famosa conductora de televisión Laura Bozzo se confesó con el programa Venga la alegría después de un agitado 2021 por culpa de sus graves problemas legales frente a las autoridades mexicanas.

“Fue una pesadilla para mí (...) yo siempre he sido muy inmadura, nunca me he preocupado de mi futuro, he malgastado lo que he ganado” comentó

Asimismo, también aseguró que fallaron las personas que le asesoraron al respecto y acepto de cierta forma su culpa: “he tenido alrededor gente que me ha estafado y engañado, pero como dicen mis hijas, yo solo sirvo para la tele, para lo demás estoy negada”

La polémica conductora dijo sufrir ataques de pánico y recibir ayuda pisquiátrica: “Yo tengo un psiquiatra, yo estoy medio loca, no voy a decir que no”, apuntó.