El panorama que se avecina para la abogada Laura Bozzo no es nada bueno; por ello, su abogado salió al frente para asegurar que su clienta tiene un cuadro avanzado de enfisema pulmonar y que esa es la razón por la cual no ha acudido ante la justicia mexicana.

En declaraciones al programa “Hoy”, Diego Ruiz reafirmó la voluntad y disposición de la conductora de televisión para solventar el adeudo que tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero que actualmente se encuentra enferma y que está “muy grave”.

“Ella ha sido diagnosticada con un problema de enfisema pulmonar grave y tiene depresión clínica, pero el juzgador decidió ignorar sus problemas de salud y condenarla a muerte en una sentencia anticipada. El sistema de prisiones en México no es el óptimo para una persona de 70 años, por lo cual no debe estar tras las rejas”, explicó.

El letrado aseguró que agotará todos los recursos para demostrar que Laura Bozzo, a pesar que sí vendió el inmueble, no tenía conocimiento que estaba embargado por lo que no habría delito que perseguir. “La solicitud de embargo del SAT ingresa con posterioridad a la venta”, precisó.

Interpol la busca

Recordemos que en la víspera se dio a conocer que la Interpol había emitido una ficha roja de localización para ser buscada en 195 países contra Laura Bozzo, quien fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (US$602.004) al vender un inmueble embargado por el SAT.

Apareció en Twitter

Hace unos días y tras varias semanas sin nadie que pueda dar detalles de su paradero, Laura Bozzo se pronunció desde la clandestinidad y usó sus redes sociales para enviar mensajes en los que pidió ayuda y comprensión para su situación.

“Me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje, quiero acabar con esto. Mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdenme”, escribió la polémica abogada.

“Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es por que por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, como hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga”, agregó.

Sin embargo, horas más tarde, estos mensajes fueron eliminados y solo quedó uno, en el que Laura Bozzo indicó: “He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada. Por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de MÉXICO... ¡Los amo!”.

VIDEO RECOMENDADO

Dayanita’ y otros personajes que pasaron por una prueba de ADN para confirmar su paternidad

Dayanita, el popular personaje que forma parte del elenco de “JB en ATV”, fue tendencia tras acudir al programa “Andrea” para someterse a una prueba de ADN y determinar si en verdad tiene un hijo en la selva peruana. A propósito de este caso recuerda a otros personajes que pasaron por un análisis de paternidad en la televisión peruana.