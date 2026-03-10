La conductora Laura Spoya fue una de las invitadas al estreno del nuevo programa de salud “Doctores de Guardia”, donde compartió un testimonio profundamente personal sobre el accidente que sufrió recientemente y cómo este episodio transformó su manera de ver la vida.

Durante la conversación, la presentadora reveló que el impacto le provocó una delicada lesión en la columna que pudo tener consecuencias mucho más graves.

“El accidente para mí fue un shock. Tenía una fractura en la vértebra, a un milímetro de dejarme inválida. Si hubiese sido un milímetro más, no hubiese podido caminar. Ha sido el milímetro que ha cambiado mi vida”, contó.

Spoya explicó que la experiencia se convirtió en una fuerte lección personal y espiritual. “Dios me mandó una señal de, a veces, parar. Ha sido una lección de fe, de desarrollar mi paciencia… también pasé por psiquiatría y psicología”, señaló.

En el programa también participó la especialista y conductora Romina Castro, quien comentó que años atrás vivió una experiencia similar tras un accidente automovilístico, señalando que este tipo de eventos pueden marcar profundamente a una persona.

“La vida sí te cambia. En mi caso me volvió una persona más calmada, porque antes era más rebelde. El cuerpo puede empezar a hablar después de un shock traumático”, explicó.

Desde lo emocional, Spoya también habló del impacto que tuvo el accidente en su vida familiar y profesional.

“Las personas que tienen hijos y son cabezas de hogar lo entienden. Lamentablemente uno no puede parar y para mí, mientras me explicaban la complejidad de mi lesión, lo único que pensaba era: ¿cuántos días voy a estar acá? Necesito regresar a trabajar. Ahora he hecho un pare importante en mi vida”, relató.

La conductora explicó que la exposición mediática del accidente también afectó su estabilidad emocional.

“Mi accidente fue mediático, controversial. Se inventaron ochenta mil historias de lo que sucedió y no sucedió y eso afectó mi salud emocional. Me llené de ira, de odio, de sentimientos encontrados. No podía ver a mis hijos, ellos estaban solitos con la nana en la casa, mi mamá estaba conmigo. Tenía el corazón partido en ochenta pedazos… no iba a resistir el impacto”, confesó.

Otro de los momentos más conmovedores llegó cuando recordó cómo este episodio también cambió la relación con su padre.

“El accidente ha traído emociones de todo tipo: el amor hacia mis hijos, el miedo a dejarlos solos. Yo me alejé de mi papá por temas personales, por diferencias. No lo veía hace más de un año y cuando pasó el accidente fue una de las primeras personas en llegar. Lo único que me dijo fue: ‘Te quiero mucho, estoy aquí’. Ahí me di cuenta de que los rencores que puedas arrastrar en tu vida no son nada. Los problemas se pueden solucionar en vida, todo puede cambiar. El odio, el rencor, no te llevan a ninguna parte”, expresó.

En medio de la entrevista, el programa también vivió un momento especialmente emotivo cuando la hija de Spoya apareció en el set para sorprenderla con un ramo de flores.

A pesar de la magnitud del episodio, Spoya decidió retomar gradualmente sus actividades y llegó al programa casi tres semanas después del accidente, compartiendo un mensaje de reflexión, fortaleza y reconciliación.

ALGO MÁS

“Doctores de Guardia” se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana por Panamericana.