La exMiss Perú, Laura Spoya, estuvo enlazada este miércoles en “En Boca de Todos” y desde Acapulco, México, contó que vive allá hace cuatro años de manera permanente, sin embargo, no se le ha pegado el ‘dejo’ mexicano.

Laura Spoya aseguró que esto no ocurre porque ella se rehúsa a perder sus raíces y tampoco cree que suceda a un largo plazo.

“Vivo en Acapulco pero obviamente no olvido mis raíces, sigo hablando como peruana y me niego a que se me pegue. No se me pega rápido los acentos y además porque niego a que se me pegue”, remarcó la guapa exMiss Perú.

Laura Spoya también dijo que es muy arraigada a la comida peruana. “Voy dos veces al año, casi paso 2 a 3 meses al año en Perú, pero nunca he estado tanto tiempo lejos de mi país”.

Actualmente Laura Spoya pasa la cuarentena por el coronavirus junto a su familia en Acapulco.

