Alexa Samamé, una de las amantes de Christian Domínguez, ahora está facturando y es contratada en diferentes eventos como animadora. Este fin de semana, la joven de 24 años se presentó en Pucallpa y no solo bailó, sino también habló de la expareja de Pamela Franco.

“¿Christian Domínguez es olluquito o no?”, le pregunta el animador de la discoteca, a lo que ella responde muy suelta de huesos. “No es olluquito, es suri. Es suri ”.

Este comentario generó las risas de todos los asistentes a la discoteca y, en redes sociales, se volvió viral este pequeño estracto de su presentación. Además, fue difundido por Instarandula.

Pamela Franco no pudo explicar transferencias bancarias de Christian Cueva: “oye, estoy durmiendo con mi hija”

Pamela Franco enfrenta un nuevo escándalo y es que la esposa de Christian Cueva la señala como la tercera en la discordia en su matrimonio y de ser la causante de su ruptura. Además, Pamela López le envió un video a Magaly Medina para que lo difunda en su programa, pues se ve cómo le reclama a la cantante y le pide explicaciones de por qué su aún pareja le hace una transferencia de 280 soles

“Te he hecho una pregunta puntual, ¿de dónde conoces a mi esposo? (…) ¿Cómo me voy a tranquilizar si acabo de encontrar transferencias a tu nombre? 280 míseros soles”, le reclama la esposa del ‘Aladino’.

Pamela Franco no supo cómo responder y le pidió que hable con su esposo, ya que él le contará la verdad. Además, la cantante de Alma Bella le dijo a López que no puede hablar porque su hija está a su lado durmiendo.

“Ni sé la verdad, escúchame yo no entiendo. La verdad habla tú con él (...) ya me estás desesperando porque estoy encerrada, oye, estoy durmiendo con mi hija (...) arregla con tu esposo (...) yo no tengo nada que ocultar”, finalizó Pamela Franco.