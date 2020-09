La periodista Lourdes Sacín confesó en el programa “Tengo Algo que decirte” que está en tratamiento por depresión debido a las constantes agresiones sufridas por Andy V.

“Él nunca pensó en la salud mental de mi hijo cuando me agarró a golpes y le decía a mi hijo que no se puede dejar ganar ante una mujer y cuando yo le reclamaba que no le enseñe eso a mi hijo, el golpe me caía a mí”, contó Lourdes Sacín frente a las cámaras.

Agregó que que desde hace más de un año viene tomando medicamentos para la depresión, por lo que hoy se siente mejor y por eso ha decidido denunciarlo públicamente.

“Sí, le tenía mucho miedo, pero yo puse una denuncia en febrero del 2019 y pedí una ayuda médica. He estado yendo al psiquiatra y tomando medicinas para depresión porque caí en una depresión horrible. La estoy tomando hace un año y dos meses y realmente me ha fortalecido”, agregó.

Según Lourdes Sacín, vive un calvario de agresiones desde que se encontraba embarazada de su hijo. Hoy su criatura tiene cinco años.

