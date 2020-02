El 7 de febrero del 2019, el cantante colombiano Fabio Legarda murió tras recibir una bala perdida durante un asalto a unas personas que se encontraban a pocos metros de su automóvil en Medellín, Colombia.

Ha pasado un año de la muerte que impactó al mundo del reggaetón y muchos de sus familiares lo han recordado a través de Instagram.

Pero también lo ha hecho Luisa Fernanda W, quien era la pareja de Legarda en el preciso momento de su muerte. La youtuber colombiana ha compartió un conmovedor video de uno de los temas del cantante.

“Hoy quiero hacerle homenaje a tu vida, fuiste un ser humano maravilloso, cargado de AMOR, buena vibra, y mucho talento!! Le doy gracias a Dios porque tuve la fortuna de conocerte como sólo yo lo sé️. Gracias por cada sonrisa, gracias por tú amor, gracias por todo lo lindo que dejaste en mí, lo guardaré como un tesoro en mi corazón”, contó Luisa Fernanda en el video.

La youtuber también recordó su tristeza tras la muerte de Legarda y aseguró que el cantante vivirá siempre en su memoria: “Hace un año partiste de este plano, pero tu esencia quedó aquí. Fue tan difícil el momento en que partiste y saber que no volvería a ver tu sonrisa, que a pesar del dolor que me causó esa situación, siento infinita gratitud con Dios por ponerte en mi camino y regalarme un ángel para enseñarme lo puro de su amor. Sólo me queda por decir que guardo en mi memoria cada momento compartido, es muy complejo explicar con un texto lo valioso que fuiste, y que mejor manera de recordarte que por medio de tus canciones donde aún vives en ellas”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Karla Tarazona llora en vivo y revela que sus hijos se sentarán ante un juez por Leonard León | VIDE

TE PUEDE INTERESAR