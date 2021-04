¡Fuertes declaraciones! Leo Fabre, integrante de la agrupación salsera Combinación de la Habana, es acusado por su expareja María Medrano, de haberla violentado física y psicológicamente. Y es que la joven estuvo enlazada con el programa “Amor y Fuego” donde reveló detalles del calvario que vivió con el cantante cubano.

“Leo nos abandona el 16 de marzo. Me ha venido maltratando psicológicamente y físicamente. Tiene un problema, me ha dado empujones, bofetadas. Nos abandonó a un mes y medio de la muerte de mi mamá, aún cuando le prometió en el ataúd no dejarnos solas a mi y a mis dos hijas”, comenzó diciendo entre lágrimas.

En ese sentido, la madre de familia comentó también que el artista cubano tendría este tipo de impulsos por una presunta adicción a la drogas.

“Leo te puede querer mucho un rato y luego te agrede, te insulta, se va de la casa. Luego pide perdón para regresar, siempre fue así. Yo lo perdonaba porque mi familia me decía que aguante por mi bebé (...) Él siempre venía a la casa sin dinero, porque tiene una adicción, consume marihuana todo el tiempo, y cuando no lo hace se pone ansioso y agresivo”, agregó.

Combinación de la Habana se pronuncia

La conocida agrupación salsera, Combinación de la Habana, decidió pronunciarse sobre este bochornoso hecho mediante un comunicado que expusieron en sus redes sociales, donde revelan que tomaron la decisión de separar a Leo Fabre del grupo.

“Rechazamos tajantemente toda acción de violencia física y/o psicológica (...) Asimismo, debido a la implicancia del señor Leonardo Núñez Fabre, miembro de nuestra agrupación, sobre la presunta comisión de una acción violenta, se ha decidido separarlo a fin de que pueda esclarecer y contribuir con el proceso legal que es materia de investigación”, se logra leer en el documento.

