Ducelia Echevarría, integrante de “Esto Es Guerra”, confirmó el fin de su relación con Domingo Salas, luego de más dos años de relación. “La Semana Santa me ha ayudado a reflexionar mucho sobre lo que quiero y no quiero; he tomado algunas decisiones”, comentó. La conductora de ‘En Boca de Todos’, Tula Rodríguez, no pudo ocultar su sorpresa: “Nooooo, qué pasó. A él se le veía tan caballero, y cuidaba a la hija de Ducelia, ojalá solo sea una discrepancia”, comentó. | VIDEO: América TV