El León despertó. Gracias a la exmodelo, Karla Tarazona, se hizo conocido que Leonard León habría perdido un juicio en contra de ella y que ahora debería pagarle S/50 mil soles por sus hijos. Sin embargo, el cantante no tardó mucho en contestarle y no se calló nada.

Leonard León confesó para el diario ‘El Popular’ y rechazó tajantemente que él no tenga interés en ver a sus hijos: “Eso es totalmente falso, es lo que intenta siempre hacer creer cuando declara a los medios. No sé qué pensar de todas las trabas que me pone, que me condujeron a solicitar un pedido de variación de visitas”.

El cantante de cumbia reveló que el monto que le debe a Karla Tarazona, no sería de S/50 mil soles: “Nada que ver, ella no dice nada de lo que he dado, presentaré los vouchers para demostrar ante un juez quién miente”.

Karla estaría intentando malograr la imagen de Leonard desde hace algún tiempo: “habla pestes de mí donde sea, no le interesa que ellos vean o escuchen eso. No se imagina el tremendo daño psicológico que les hace, porque son menores de edad”.

