Tras muchos años de enfrentarse en los tribunales, finalmente, Karla Tarazona cantó victoria. La conductora de ‘Mujeres al Mando’ confirmó que el Juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos declaró infundado la demanda que entabló Leonard León, quien había denunciado que no ve a sus hijos desde hace más de dos años.

Según informó Trome, el cantante de cumbia perdió el juicio porque no cumple con el régimen de visitas ni con la conciliación de pensión de alimentos y debe la suma de 50 mil soles, Asimismo, de acuerdo al expediente, Leonard no cuenta con los ingresos económicos para cubrir las necesidades de sus hijos.

Karla Tarazona comentó al referido diario que en ningún momento prohibió al cantante que vea a sus hijos.

“Primero me hizo el juicio por pensión de alimentos y la jueza sentenció a favor de nosotros. Él (Leonard) apeló porque quiere seguir pasando 250 soles por cada niño y ahora estamos apelando en segunda instancia. El segundo juicio que me hizo fue por difamación y quedé absuelta, al igual que Mariella Zanetti. Este es el tercer juicio que gano”, dijo a Trome.

¿Qué pasó con los hijos de Karla Tarazona y Leonard León?

Karla Tarazona y Leonard León tienen dos hijos en común, de 11 y 9 años de edad. Ellos había narrado a la asistenta social que su padre les decía que no podía hablar con ellos, cuando lo llamaban por teléfono, “porque estaba ocupado”.

“Actualmente tiene una deuda de 50 mil soles, pero todo se hará legalmente (...) Yo no espero nada de ese señor y espero que mis hijos tampoco porque van a seguir desilusionándose toda la vida. Ya quisiera que me toque un ‘Gato’ Cuba, que me haga juicio”.

