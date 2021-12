Este martes 14 de diciembre, la actriz Stephanie Cayo compartió románticas fotos al lado del actor español Maxi Iglesias, confirmando así que tienen una relación sentimental.

A través de Instagram, Stephanie Cayo publicó tres fotos: en dos de ellas se la ve besando a Maxi Iglesias, mientras que en la otra imagen ambos aparecen muy sonrientes y abrazados.

Junto a las imágenes, Stephanie Cayo escribió un romántico mensaje: “Voy a ser súper cursi…Todo lo que venga desde el amor es hermoso. Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un puto poema, lo que muestras un sueño y lo que todos sabemos que puedes hacer”.

“Pero lo más increíble de todo… que no mucha gente tiene la suerte de conocer, es todo lo que no muestras.. lo que llevas por dentro, que es in fi ni ta men te más hermoso. ( como si eso fuera posible)…”, se lee en la publicación.

En ese sentido, la actriz peruana confirmó que existe un “amor” entre ella y Maxi Iglesias que no necesita explicación: “Dos niños que actúan coinciden, en eso y muchas cosas más. Reconociéndose, se quieren en los lugares de sombra alimentando el alma con una amistad bonita, y se tocan el corazón con un amor que no requiere ni una sola explicación”.

VIDEO RECOMENDADO

Ivana Yturbe entrevista al ‘Gato’ Cuba

TE PUEDE INTERESAR