Asado. Así se mostró Leonard León , exesposo de Karla Tarazona , luego de que un usuario lo acusara de “mal padre” en un polémico comentario de Instagram. ¿Qué pasó?

Todo empezó cuando el cantante felicitó a “La Voz Senior” por darle una oportunidad a los adultos mayores.

“Me saco el sombrero con este espacio de oportunidades que brinda Latina para aquellos artistas que son referentes para muchos de nosotros ASÍ SEAN PERSONAS PÚBLICAS, un abrazo al talento de siempre”, escribió el artista nacional.

Sin embargo, nadie esperaba que un detractor comentara su publicación, tildándolo de mal madre no solo a él, sino también a Guillermo Dávila, quien reconoció como su hijo recientemente a Vasco Madueño.

“Claro pues, hay malos madres como tú...y Guillermo (Dávila). ¡Qué dupla sería!”, fue el comentario que encolerizó a Leonard León.

“Los tuyos serán pues porque no conoces la vida de las demás personas, ¿no? Tu comentario desmerece mi admiración a lo que me refiero. Pero qué se puede esperar pues, de gente chismosa, que solo ve la vida de otras personas, pero no la de ellas mismas”, contestó el intérprete de cumbia.