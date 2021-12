Magaly Medina respondió a las críticas por su renovación de votos matrimoniales con Alfredo Zambrano, la cual se realizó el pasado 10 de noviembre en Colombia. La periodista se refirió a los comentarios que ha recibido por no estar junto a su familia en tan importante momento.

Fue Rodrigo González quien cuestionó a la ‘Urraca’: “¿’y el hijo, y su familia, y los papás de él y los papás de ella, las hijas de él?’ ¿Dónde está tu verdadera familia?”.

Al respecto, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ dijo que le encanta “recibir críticas” por renovar su votos tras cinco años de casada con el notario Alfredo Zambrano.

“... pero como yo no le consulto las cosas que hago en mi vida ni le pido autorización a nadie, ni le pido prestado a nadie ni le pido limosna a nadie para hacer las cosas que yo quiero hacer, entonces sus comentarios cualquiera que sea los obvio”, señaló en un inicio la popular ‘Urraca’.

¿Por qué no estuvo la familia de Magaly Medina en la renovación de sus votos?

La conductora de televisión indicó que su renovación de votos sería solo una ceremonia íntima entre ella y su esposo Alfredo Zambrano; sin embargo, al final se sumaron sus amigos. Como se sabe, estuvieron presentes María Pía Copello y su esposo.

“Mi marido y yo íbamos a ir solos a este viaje, porque yo voy por mi tercera boda y él por la segunda (...) Los amigos que quisieron unirse, que al final fueron más de los que habíamos pensando. Se unieron a nuestra celebración, que iba a ser una celebración romántica y de a dos, pero al final nos encantó compartir estos momentos de alegría con la gente que nos quiso acompañar, a quienes agradecemos y queremos”; co,mentó.

“Hay gente a la que le molesta, pero qué vamos a hacer que le moleste a la gente. Yo no hago lo que la gente quiere que yo haga, yo hago lo que a mí me nace del forro. Toda la vida lo he hecho y lo seguiré haciendo”, agregó Magaly Medina.

