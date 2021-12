“¿Por qué engañas a la gente con tanto filtro?”, fue la incómoda pregunta que tuvo que afrontar la modelo Macarena Vélez en su cuenta de Instagram. Y es que la joven afrontado cientos de críticas en los últimos meses por su abuso en los retoques de sus fotografías para redes sociales.

Hace tan solo unos días, la modelo fue captada “al natural” en las playas de Máncora donde aparece sin filtros ni ‘retoquitos’. En dichas imágenes se aprecia a Vélez con cierto sobrepeso, a comparación del cuerpo de infarto que luce en las redes.

“No hay que engañar al público (...) no es que nosotros estemos criticando su sobrepeso, no, eso es problema de ella, la cuestión es que no nos haga creer a todos que ella casi casi tiene el cuerpo de Miss Perú”, fue una de las tantas críticas de Magaly Medina.

¿Qué respondió Macarena Vélez por sus filtros?

“La verdad que este tema me da muchas gracia, hay personas que ni siquiera nunca me han visto en su vida y le encanta llenarse la boca”, empezó diciendo Macarena Vélez en una publicación de Instagram.

Luego agregó que ella va a seguir haciendo “lo que se le venga en gana”: “es mi Instagram, son mis fotos, yo amo ponerles color”.

Finalmente, reveló que está entrenando para bajar de peso, pero que eso no es lo más importante. Asimismo, aprovechó para mandarle un mensaje a sus detractores.

“Yo si estoy entrenando porque me encanta, pero lo más importante es lo que eres como persona y eso no tiene punto de comparación. Y porfas, díganme en qué parte está el filtro acá. Y si vas a hablar de mi, conóceme primero en todo sentido de la palabra. Y si quieren seguir sin vida y solo hablar de la mía, pues les deseo amor porque lo necesitan”.

