Leonard León admitió que dejó de pagar la pensión de alimentos a sus dos hijos mayores con Karla Tarazona pero se excusó afirmando que este último mes no había tenido presentaciones.

Sin embargo, el cantante aseguró que de todas formas sus hijos eran becados en el colegio al que asistían:

“Todos los meses cumplo con la pensión hacia mis pequeños, salvo este mes de abril que se ha complicado para todos los que trabajamos en espectáculos pero eso no quiere decir que no vaya a cumplir sino más bien estamos viendo la forma de generar ingresos. No entiendo por qué el motivo de alguna burla si se sabe bien que mis pequeños son becados en el colegio que estudian”, escribió en sus historias de Instagram.

El colegio lo desmiente

Karla Tarazona no se quedó callada y recordó que ella tiene un acuerdo de pagar los gastos de sus hijos en un 50%, mientras que Leonard León debe pagar el otro 50%.

“Qué fácil para algunos padres (mamá o papá) decir ‘no puedo ahorita’ y la que tiene que vérselas es la que tiene toda la responsabilidad, no pues, qué fácil es decir mitad, mitad y ahora qué?”, señaló.

“Nadie absolutamente nadie sabía lo que se venía y me incluyo pero no por eso dejo de cumplir con mis hijos. Igualdad de condiciones”, agregó.

Asimismo, Karla Tarazona adjuntó la respuesta del colegio a lo dicho por Leonard León:

“Al señor en mención (Leonard León) no lo conocemos y jamás ha realizado alguna matrícula con nosotros. Sobre su pregunta sobre si están becados, es falso y menos con esta coyuntura económica tan difícil para el sector educativo”, se lee en el chat.

VIDEOS RECOMENDADOS

Karla Tarazona le responde a Leonard León

Karla Tarazona destruye a Leonard León - diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR