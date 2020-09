Leonard León conversó con el programa “Mujeres al Mando” y confirmó el término de su relación con Olenka Cuba. Sin embargo, el cantante descartó que se haya culminado por una presunta infidelidad por su parte.

“No estamos ahorita, en estos momentos no, estamos como papás nada más. Cada uno hace su vida, pero si vivimos juntos. Yo con ella tengo una buena relación, o sea no es que estemos así bien, tengo una buena relación con ella, pero eso de que me esté luciendo con una chica, es falso", manifestó en una conversación telefónica.

Sin embargo, el artista no descartó que pueda retomar su relación con Olenka en un futuro. “Yo no descarto nada, no puedo decir nunca, jamás, porque todo depende de cómo las cosas puedan darse”, agregó.

Asimismo, el cumbiambero aseguró que no tiene tiempo para salir con nadie, ya que está enfocado en el bienestar de su hija y en trabajar. “Pero más que todo estoy dedicado a trabajar, con los shows virtuales estoy al 100 % y viéndola a mi hija”, expresó.

Leonard León confirma que terminó con Olenka Cuba - Ojo

