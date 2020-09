El actual romance entre Karla Tarazona y Rafael Fernández viene siendo seriamente perturbado. Y es que dos exparejas del empresario han salido en televisión nacional a decir que han sido vilmente engañadas.

Por su parte, el futuro esposo de la conductora radial decidió pronunciarse al respecto frente a las cámaras de 'Magaly TV, la firme’ y aseguró que en sus épocas de soltero hizo de las suyas. “Yo he sido una hombre soltero, no he sido un santo. He tenido varias relaciones oficiales, no oficiales, y si no las oficialice, pues no voy a decir nada porque soy un caballero”, expresó.

Asimismo, Karla Tarazona aseguró tranquilamente que entiende la preocupación de sus seguidores por sus antiguas malas experiencias amorosas, pero que si en algún momento descubre algún tipo de mentira, no le temblará la mano para cortar su compromiso con el empresario.

“Yo sé que a la gente le preocupa si me toca un sinvergonzón, pero si desde el día uno que estamos juntos, en adelante suceden cosas que me hacen sospechar que él es una persona que no está siendo sincera conmigo, también tengo el valor de decir: ‘hasta aquí no más’”, manifestó.

“Si hay más ex, salgan antes que me case, porque ya casada ya no puedo devolver el paquete”, agregó entre risas.

TE PUEDE INTERESAR