Leonard León no dudó en responderle a Karla Tarazona, quien le exige el pago de S/18 mil soles por no haber pasado la pensión de alimentos en los últimos seis meses.

Y es que el abogado de la locutora radial estuvo en el programa “En exclusiva” luego que se confirmara que el cantante planea poner una denuncia en contra de la madre de sus amigos por asegurar que no cumple con su deber de padre.

El profesional en leyes manifestó que según los movimientos bancarios de su patrocinada, el cumbiambero no habría depositado ninguna cantidad de dinero para sus pequeños. Asimismo, aseguró que no se la ha restringido las visitas a sus hijos, pero que no va a verlos desde que regreso de Europa.

Frente a estas acusaciones, Leonard León no dudó en contestar y confirmó que tiene videos donde Karla Tarazona dice que no permitirá que vea a sus hijos. “Que hable lo que quiera. Hay videos donde dice que no va permitir que vea a mis hijos por los problemas que tuve con mi hermana. Con pruebas se aclara todo, ya no hablaré más. Discúlpame, ya daré el descargo en su momento”, concluyó el artista a Limay.pe.

