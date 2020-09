Fabio Agostini no tuvo reparo en disparar con todo contra Jossmery Toledo, admitiendo que sí tuvo un “affaire” con la exsuboficial. Sin embargo, en conversaciones con el programa de Magaly Medina, el español no se refirió en los mejores términos sobre ella.

Y es que el exchico reality calificó como “interesada y falsa” a la expolicía. Incluso confirmó que la modelo fue a visitarlo a su casa en varias ocasiones sin que nadie se diera cuenta.

“Muy falsa tío ¿Sabes cuánto tiempo estuvo viniendo a mi casa y nadie lo sabía? Y siempre me quiso llevar por ahí a la calle, para dejarse ver y todo, pero yo nunca la saqué porque yo ya sabía cómo era. Me decía: ‘yo no quiero que me vean, yo no quiero estar en la tele, no me interesa'. He leído que está paseándose por todos lados ahora que un futbolista le dio un poco de vida”, manifestó.

