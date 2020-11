Leonard León viene siendo criticado en redes sociales luego de que le pidiera a la madre de sus dos hijos, Karla Tarazona, una reducción en la pensión de alimentos debido a la crisis económica que se ha desatado por la pandemia por el COVID-19.

Según la información que brindó el programa “En Exclusiva”, el cumbiambero interpuso una demanda para la reducción de la pensión: de S/ 3 mil soles a S/ 600 soles.

Leonard se defiende

El cantante aprovechó sus redes sociales para responder a sus críticos, a quien identifica como “feministas”: “Cuando no las feministas opinando sin conocimiento alguno”.

Leonard hizo hincapié en que los dos padres deben aportar “por igual” en la alimentación y educación de sus hijos.

“Por si no lo saben los dos padres tienen que aportar por igual. No sólo frescamente esperar que el padre dé", agregó en cumbiambero.

El intérprete de “Mi dulce muñequita” hace semanas indicó que “no es que no quiera, sino que no puedo en este momento (...) mis ingresos económicos cambiaron totalmente”, cuando el consultaron el por qué no paga la pensión completa a la locutora de radio.

