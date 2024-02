En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Leslie Moscoso, para denunciar a su aún esposo, José Cortez, por el delito de tocamientos indebidos a su hija cuando tenía 12 años.

Cabe mencionar que la actriz cómica también presentó audios donde Cortez la llama para insultarla y amenazarla de muerte.

“Yo tengo todo chambeado, todo chequeado, tranquilita, camina, bonito. Me voy a ir en cana, no vas a saber quién, pero te vas a ir a la tumba, acuérdate de mí”, se le escucha decir.

Al escuchar las amenazas, Moscos le pide que no la vuelva a llamar: “para eso has llamado, para hablar estupideces. Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de lo que haga, ya no te permito que llames para insinuar estupideces (...) Ah, me vas a matar, para eso has llamado, para hablar estupideces”.