Para alegría de sus fans, Leslie Shaw otra vez está solterita y lo confirmó a través de sus redes sociales. La cantante tuvo una relación con el tatuador de Maluma, Stéfano Alcántara con quien duró poco tiempo, ya días antes no mostraba fotos o videos con él y se rumoreaba el distanciamiento y ahora lo confirma la rubia.

Durante una rutina de ejercicios que realizó en un gym, Leslie realizó un en vivo y fueron sus fans quienes le preguntaron si estaba otra vez soltera. Fue la cuenta de Instarándula quien dio a conocer la noticia colgando el video de la confesión de la intérprete de “La faldita”.

“Hoy me preguntaron si estoy soltera. Obvio”, dijo Leslie Shaw mientras cantaba su último éxito que cantó con Thalía, “Soltera”. “Hay que rico estar soltera. Hay que rico saber que en mi casa no me esperan”, precisó.